В НБУ сделали заявление о работе Revolut в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ сделали заявление о работе Revolut в Украине

Финтех и Карты
117
В НБУ сделали заявление о работе Revolut в Украине
В НБУ сделали заявление о работе Revolut в Украине
НБУ и финтех-компания Revolut, которая собиралась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Читайте также
Избегая деталей, Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, предоставляемые в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.
«Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами происходит соответствующий наблюдательный диалог. Я не буду вдаваться в детали его хода, но могу сказать, что работа продолжается, и я пока не вижу каких-либо тревожных сигналов», — добавил он.
Читайте также
Глава НБУ отметил, что сейчас есть общее понимание того, что, работая в рамках мандата Национального банка, любой участник рынка должен пройти все необходимые лицензионные процедуры, получить лицензионные одобрения и соблюдать законодательство, в том числе и о защите прав потребителей.
«Давайте дадим нашим командам возможность должным образом отработать», — резюмировал Пышный.

Как в Украине и Европе пополнить карту Revolut

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems