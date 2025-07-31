Финтех-стартап Revolut обдумывает покупку банка в США — Finance.ua
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Финтех-стартап Revolut обдумывает покупку банка в США

Мир
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Финтех-стартап Revolut обдумывает покупку банка в США
Финтех-стартап Revolut обдумывает покупку банка в США
Британский финтех-стартап Revolut рассматривает возможность покупки американского банка с целью быстрого получения банковской лицензии в США, пишет Financial Times.
По словам источников газеты, Revolut нацелен на приобретение недорогого фининститута, покупка которого позволила бы ему осуществлять кредитные операции в Штатах.
Такой шаг даст стартапу возможность развиваться на американском рынке быстрее, чем это было бы в случае его самостоятельного обращения за банковской лицензией в США, отмечают источники.
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Revolut — одна из нескольких европейских финтех-компаний, стремящихся выйти на крупный американский рынок, который предоставляет доступ к новым клиентам и потенциально существенным депозитам, пишет FT.
По словам одного из источников газеты, Revolut еще не принял твердого решения о покупке банка в США и рассматривает возможность подачи самостоятельной заявки на получение лицензии.
Продвигаемая Белым домом повестка в плане смягчения регулирования создает впечатление, что Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) ускорит процесс выдачи банковских лицензий, отметил источник.
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Revolut также рассматривал возможность приобретения ближневосточного банка, сообщил другой источник издания.
Revolut был основан в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется порядка 60 млн клиентов по всему миру.
По материалам:
Finance.ua
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