Revolut ведет переговоры о привлечении $1 млрд инвестиций при оценке в $65 млрд — Finance.ua

Revolut ведет переговоры о привлечении $1 млрд инвестиций при оценке в $65 млрд Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Revolut ведет переговоры о привлечении $1 млрд инвестиций при оценке в $65 млрд

Британский финтех-стартап Revolut ведет переговоры о привлечении до $1 млрд инвестиций. Ожидается, что новый раунд оценит компанию в 65 млрд долларов и станет одним из крупнейших частных привлечений капитала среди европейских компаний.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Компания намерена привлечь около $1 млрд путем выпуска новых акций, а также продажи части уже имеющихся. Лидером инвестиционного раунда предположительно станет американская фирма Greenoaks.

К ней также может присоединиться суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, инвестировавший в Revolut в прошлом году на оценке $45 млрд.

По словам источников, оценка в $65 млрд «смешанная»: часть новых средств привлекается по более высокой цене, а часть старых акций — продается по более низкой. Среди фондов, которые могут снизить свою долю в компании, упоминаются Balderton и Index Ventures.

В апреле 2025 года Revolut сообщила о значительном росте своей прибыли до налогообложения в прошлом году, которая выросла на 149% — до £1,1 млрд ($1,46 млрд).

Справка Finance.ua:

В начале февраля компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Финучреждение планирует получить банковскую лицензию в Украине;

украинские банкиры отреагировали на такое событие. Председатель правления UnexBank Иван Свитек рассказал, что он уже давно пользуется этим банком, но, по его мнению, начало работы Revolut мало повлияет на Украину. Со своей стороны, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что очень хорошо, когда такие технологические компании заходят на рынок, даже пока в ограниченном функционале;

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