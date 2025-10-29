0 800 307 555
В Минэнерго объяснили, почему выключают свет даже без массированных атак

Энергетика
Украинская энергосистема остается уязвимой даже без новых масштабных обстрелов. Из-за ее объединенной структуры возможны как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на министра энергетики Украины Светлану Гринчук.

Почему происходят отключения

Гринчук объяснила, что украинская энергосистема является единым целым, поэтому любые повреждения, даже в отдаленных регионах, влияют на работу всей сети.
«Если россияне ударили по объектам в Черниговской или Сумской области, это может создать проблемы в энергосистеме в целом. Потому энергетики вынуждены временно балансировать нагрузку», — отметила Гринчук.
Чтобы предотвратить масштабные аварии, иногда приходится применять графики аварийных или почасовых отключений. По словам министра, такие ограничения помогают стабилизировать систему в конкретный момент и обычно краткосрочны.

Как удалось избежать худшего сценария

Светлана Гринчук также подчеркнула, что отключений могло быть гораздо больше, если бы не дополнительные меры безопасности. Во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе она рассказала, что защитные сооружения вокруг энергообъектов и работа противовоздушной обороны существенно уменьшают последствия атак.
Впрочем, полностью отразить массированные удары сложно.
«Когда на один объект летит более 100, а то и до 200 дронов вместе с ракетами, защитить так, чтобы не было никаких повреждений, практически невозможно», — отметила министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что министр энергетики Светлана Гринчук приняла участие в совещании президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Юлией Свириденко и всеми членами правительства. Глава Минэнерго доложила, что за последние 100 дней в Фонд поддержки энергетики уже привлечено более 113 млн евро. Еще 33,1 млн евро взносов в Фонд задекларированы международными партнерами.
За эти средства Украина продолжает закупать необходимое энергетическое оборудование для быстрых ремонтов после атак врага.
По материалам:
Телеканал 24
