Украина наращивает собственное вооружение на фоне сокращения западной помощи

Украина реализует многомиллиардную программу наращивания вооружений, которую будет финансировать Европа.
Об этом сообщает The New York Times.
Цель плана — обеспечить надежную оборону от россии и создать основу для послевоенного урегулирования.
Ставка делается для развития отечественной оборонной промышленности. В конце августа Украина запустила производство дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго», способной поражать цели на расстоянии до 3000 км с полезной нагрузкой 1150 кг. Эксперты считают, что само наличие такого оружия может служить мощным сдерживающим фактором против москвы.
В то же время, Украина сталкивается с вызовами: нехватка личного состава и бюджетные ограничения европейских партнеров могут усложнить реализацию программы. Из-за неопределенности западных гарантий безопасности Киев делает акцент на собственных возможностях обороны.
Европейские союзники обсуждают предоставление дополнительной военной поддержки и возможность размещения своих войск в Украине, а США готовы предоставить воздушную поддержку. 4 сентября в Париже состоится саммит «коалиции желающих» с участием президента Владимира Зеленского для обсуждения дальнейших шагов.
По словам украинских экспертов, серийное собственное оружие, в том числе ракеты большой дальности, является лучшей гарантией безопасности страны и сдерживания потенциального нового нападения россии.
