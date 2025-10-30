Южная Корея заплатит $350 млрд за снижение таможенных тарифов США Сегодня 20:41 — Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение таможенных тарифов, взимаемых с нее Соединенными Штатами.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, помимо выплат, Сеул обязался закупать большие объемы американской нефти и газа, а также инвестировать в экономику США более 600 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что благодаря этому союз между двумя странами стал «крепче, чем когда-либо».

Он также сообщил, что разрешил Южной Корее начать строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных.

Читайте также Северная Корея переживает экономический бум: названы темпы роста

«Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые они имеют сейчас», — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея не может заплатить 350 миллиардов долларов авансом, как предлагал Трамп в рамках торгового соглашения, и ищет альтернативные варианты.

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент Ли Чже Мэн подарил Трампу копию золотой короны из национального музея Кёнджу и высшую государственную награду.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.