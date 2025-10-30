Южная Корея заплатит $350 млрд за снижение таможенных тарифов США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение таможенных тарифов, взимаемых с нее Соединенными Штатами.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, помимо выплат, Сеул обязался закупать большие объемы американской нефти и газа, а также инвестировать в экономику США более 600 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что благодаря этому союз между двумя странами стал «крепче, чем когда-либо».
Он также сообщил, что разрешил Южной Корее начать строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных.
«Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые они имеют сейчас», — написал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея не может заплатить 350 миллиардов долларов авансом, как предлагал Трамп в рамках торгового соглашения, и ищет альтернативные варианты.
Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент Ли Чже Мэн подарил Трампу копию золотой короны из национального музея Кёнджу и высшую государственную награду.
Поделиться новостью
Также по теме
Южная Корея заплатит $350 млрд за снижение таможенных тарифов США
Новая Зеландия ввела санкции против «теневого флота» россии
ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters
Какие покупки в Польше нужно регистрировать в течение 14 дней
После ограбления Лувр решает передать остальные драгоценности Банку Франции — СМИ