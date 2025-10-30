0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Южная Корея заплатит $350 млрд за снижение таможенных тарифов США

Мир
2
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение таможенных тарифов, взимаемых с нее Соединенными Штатами.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, помимо выплат, Сеул обязался закупать большие объемы американской нефти и газа, а также инвестировать в экономику США более 600 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что благодаря этому союз между двумя странами стал «крепче, чем когда-либо».
Он также сообщил, что разрешил Южной Корее начать строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных.
Читайте также
«Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде, и на этом основании я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые они имеют сейчас», — написал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея не может заплатить 350 миллиардов долларов авансом, как предлагал Трамп в рамках торгового соглашения, и ищет альтернативные варианты.
Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества президент Ли Чже Мэн подарил Трампу копию золотой короны из национального музея Кёнджу и высшую государственную награду.
По материалам:
Українська правда
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems