Северная Корея переживает экономический бум: названы темпы роста — Finance.ua

Северная Корея переживает экономический бум: названы темпы роста

36
Военно-промышленное сотрудничество с россией обеспечило Северной Корее самые высокие темпы экономического роста с 2016 года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки центрального банка Южной Кореи.
Согласно этим оценкам, в 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, продолжив тенденцию 2023 года, когда темпы роста составили 3,1%.
В последний раз северокорейская экономика существенно росла в 2016 году — на 3,9%. Реальный ВВП Северной Кореи оценивается примерно в 26,7 миллиарда долларов.
Для понимания ВВП Украины при не намного большем количестве населения в прошлом году составил около 205 млрд долларов.
Анализ южнокорейского центробанка показал, что тяжелая и химическая промышленность КНДР в прошлом году выросла на 10,7%, став на уровне со строительством основными драйверами экономического роста в стране. Хотя в отчете не указано, насколько этот рост связан с производством оружия, документ фиксирует значительное увеличение производства первичных металлов — железа, стали, меди, никеля и алюминия.
Хорошо известно, что партнерство с россией помогло обеспечить северокорейскую экономику топливом и продовольствием, что, возможно, стабилизировало внутренние цены.
Однако не только сотрудничество с рф подпитывает экономику КНДР. Таможенная статистика Китая свидетельствует, что поставки товаров из Северной Кореи в течение 2024 г. выросли «двузначными темпами».
Впрочем, как отмечает Bloomberg, даже учитывая неплохие темпы экономического роста за последние два года, Северная Корея остается фантастически бедной страной. Имея вдвое меньшее количество населения, чем в Южной Корее, ВВП Севера составляет примерно 1,7% от размера экономики Юга. А уровень заработков рядового жителя КНДР составляет всего 3,4% от уровня заработков южного корейца.
По материалам:
УНІАН
