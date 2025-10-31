«Подарок» не бесплатно, а за 1 гривну: почему компании ставят символическую цену Сегодня 09:07

Почти возле каждого подарка от компаний можно увидеть мелкую надпись: «Под подарком подразумевается покупка товара за 1 гривну». Почему?

Как объясняют специалисты Центра экономических стратегий, причина проста.

Если бизнес бесплатно дарит товар клиенту, налоговое законодательство считает это потреблением, а не частью бизнеса.

В таком случае нужно заплатить НДС со стоимости подарка, и компания теряет право на налоговый кредит — то есть не может засчитать налог, уже уплаченный поставщику.

Чтобы этого избежать, компании оформляют подарок как продажу за символическую сумму — 1 гривну. Налог все равно рассчитывается из реальной стоимости, но сделка считается бизнесовой. Тогда НДС уплачивается всего один раз, а право на налоговый кредит сохраняется.

Как это работает в Европе

В то же время в ЕС подход другой, отмечают эксперты. Там компании могут бесплатно дарить товары небольшой стоимости (обычно 10−30 евро), если это делается в рамках продвижения. Такие подарки не облагаются налогом, поскольку считаются частью бизнес-деятельности.

Европейская логика такова: если подарок помогает продавать другие товары, это бизнес, а не потребление. В Украине подарок считается фактически потреблением, поэтому НДС нужно уплатить сразу, а право на налоговый кредит теряется.

Что следует сделать

Специалисты ЦЭС отмечают, что Украине нужно закрепить в законодательстве, что промо-подарки небольшой стоимости, которые используются для продвижения товаров или бренда, считаются частью бизнес-деятельности и не подлежат дополнительному налогообложению, как это предусмотрено статьей 16 Директивы 2006/112/ЕС.

