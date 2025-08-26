Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги — Finance.ua

Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги Сегодня 12:05 — Личные финансы

Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги

В Украине действует механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако пользуются им только единицы. И это — пример того, как теневая экономика крадет деньги.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, речь идет о налоговой скидке, предусмотренной статьей 166 Налогового кодекса Украины. Она позволяет учитывать расходы на обучение, аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, страхование, ипотеку, лечение и пр.

«Право на такую ​​скидку имеет каждый налогоплательщик, но пользуются им единицы», — подчеркнул Гетманцев.

Статистика свидетельствует, что в 2019—2021 годах количество поданных деклараций для получения скидки ежегодно росло на 2−4%. Однако после начала полномасштабной войны этот показатель резко упал почти на треть и даже в 2024 году не вернулся к уровню 2021-го.

Читайте также Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги

«На практике налоговой скидкой реально пользуется лишь около 1,1% всех налогоплательщиков и даже менее 1% домохозяйств. В масштабах страны это — мизер», — отметил Гетманцев.

Почему механизм не работает эффективно

Получить скидку могут только те граждане, у которых подтвержденные официальные расходы и легальные доходы.

Чтобы получить скидку, нужно иметь официально подтвержденные расходы, в том числе чеки, о которых я постоянно говорю. Но кроме этого, конечно, должны быть белые доходы", — объяснил депутат.

Гетманцев назвал низкий уровень использования налоговой скидки «ярким примером того, как тень ворует деньги — и государства, и граждан».

«Фактически налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей. Но нет, обогащение теневиков препятствует этому», — подчеркнул он.

Гетманцев обратил внимание Государственной налоговой службы на необходимость более активного информирования населения о возможностях налоговой скидки.

«Обращаю внимание налоговых органов на необходимость более активного проведения разъяснительной работы относительно механизма получения налоговой скидки», — резюмировал он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.