Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги — Finance.ua

Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги
С 2022 года уже 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, получили временное освобождение от налоговых обязательств. В 2024 году такое освобождение предоставили 2913 плательщикам.
Об этом сообщает Налоговая служба.
Больше всего таких случаев зафиксировано в Киеве — 1645, в том числе среди предприятий, переехавших с прифронтовых территорий. Среди областей лидируют Николаевская (826), Запорожская (516) и Харьковская (271).
При этом в Донецкой (189), Луганской (69) и Херсонской (9) областях количество освобождение значительно меньше. Это объясняется тем, что предприятия на этих территориях часто не имеют доступа к документам или не могут подать заявления из-за активных боевых действий или оккупации.
Такие плательщики смогут воспользоваться правом на освобождение после:
- завершения боевых действий или деоккупации;
- получения доступа к первичным документам;
- сбора необходимых документов.
Кто имеет право на освобождение от налоговых обязанностей
Право на освобождение имеют как юридические, так и физические лица, если они не могут выполнять налоговые обязанности из-за последствий войны. Это может быть:
- разрушение или повреждение производственных мощностей;
- уничтожение оборудования;
- размещение на территории боевых действий или оккупации;
- утрата доступа к офисам или складам;
- утрата имущества или активов.
Для таких плательщиков предусмотрено перенесение сроков подачи отчетности и уплаты налогов до завершения военного положения или восстановления возможности их выполнения.
Временное освобождение предусматривает:
- перенос сроков:
— подача отчетности по определенным налогам, сборам, обязательным платежам;
— уплаты определенных налогов, сборов и обязательных платежей;
— уплаты определенных налогов, сборов и обязательных платежей;
- освобождение от штрафных санкций за:
— несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;
— нарушение порядка применения РРО/ПРРО.
— нарушение порядка применения РРО/ПРРО.
Что необходимо сделать:
Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление произвольной формы с подтверждающими документами.
Это могут быть:
- акты фиксации пожаров, разрушений, составленные уполномоченными работниками ГСЧС;
- данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, о праве собственности на имущество;
- выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений;
- банковские выписки об отсутствии средств как других источников дохода предприятия;
- другие документы с подтверждением фактов препятствий или невозможности.
Подать их можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, по почте (с уведомлением о вручении) или через Электронный кабинет.
Налоговая рассматривает заявление до 20 дней. Если документов не хватает, дается еще 10 дней для их подачи, после чего решение принимается в течение 20 дней.
В случае положительного решения плательщик может выполнить свои налоговые обязательства в течение 6 месяцев после завершения военного положения или возобновления возможности их выполнения.
Поделиться новостью
Также по теме
Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги
Украина получила более €4 млрд от Ukraine Facility и за счет замороженных активов рф
Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате
Все аварии на дорогах будет расследовать новый независимый орган
Правительство обновило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года
Украина продает еще один завод, конфискованный у российского олигарха