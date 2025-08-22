Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги — Finance.ua
Налоговая рассказала, сколько пострадавших от войны временно не платят налоги

Казна и Политика
23
С 2022 года уже 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, получили временное освобождение от налоговых обязательств. В 2024 году такое освобождение предоставили 2913 плательщикам.
Об этом сообщает Налоговая служба.
Больше всего таких случаев зафиксировано в Киеве — 1645, в том числе среди предприятий, переехавших с прифронтовых территорий. Среди областей лидируют Николаевская (826), Запорожская (516) и Харьковская (271).
При этом в Донецкой (189), Луганской (69) и Херсонской (9) областях количество освобождение значительно меньше. Это объясняется тем, что предприятия на этих территориях часто не имеют доступа к документам или не могут подать заявления из-за активных боевых действий или оккупации.
Такие плательщики смогут воспользоваться правом на освобождение после:
  • завершения боевых действий или деоккупации;
  • получения доступа к первичным документам;
  • сбора необходимых документов.

Кто имеет право на освобождение от налоговых обязанностей

Право на освобождение имеют как юридические, так и физические лица, если они не могут выполнять налоговые обязанности из-за последствий войны. Это может быть:
  • разрушение или повреждение производственных мощностей;
  • уничтожение оборудования;
  • размещение на территории боевых действий или оккупации;
  • утрата доступа к офисам или складам;
  • утрата имущества или активов.
Для таких плательщиков предусмотрено перенесение сроков подачи отчетности и уплаты налогов до завершения военного положения или восстановления возможности их выполнения.

Временное освобождение предусматривает:

  • перенос сроков:
— подача отчетности по определенным налогам, сборам, обязательным платежам;
 — уплаты определенных налогов, сборов и обязательных платежей;
  • освобождение от штрафных санкций за:
— несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;
 — нарушение порядка применения РРО/ПРРО.

Что необходимо сделать:

Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление произвольной формы с подтверждающими документами.
Это могут быть:
  • акты фиксации пожаров, разрушений, составленные уполномоченными работниками ГСЧС;
  • данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, о праве собственности на имущество;
  • выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений;
  • банковские выписки об отсутствии средств как других источников дохода предприятия;
  • другие документы с подтверждением фактов препятствий или невозможности.
Подать их можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, по почте (с уведомлением о вручении) или через Электронный кабинет.
Налоговая рассматривает заявление до 20 дней. Если документов не хватает, дается еще 10 дней для их подачи, после чего решение принимается в течение 20 дней.
В случае положительного решения плательщик может выполнить свои налоговые обязательства в течение 6 месяцев после завершения военного положения или возобновления возможности их выполнения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Налоги
