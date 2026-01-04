Кто может не предъявлять деньги на границе с Польшей Сегодня 09:12 — Личные финансы

Въезд в Польшу для украинцев могут ограничить ввиду отсутствия финансов для существования. Иными словами, если у человека нет денег, которых хватит на все время запланированного пребывания.

Кому не придется подтверждать свое финансовое состояние на границе с Польшей в 2026 году.

Кто может не показывать наличные деньги

Согласно местному законодательству, иностранцы должны доказать, что у них достаточно средств в кошельке на проживание в Польше. Для этого была установлена ​​минимальная сумма наличных денег, которую необходимо показать пограничникам. Так человек подтверждает свою финансовую состоятельность.

На кого не распространяется это обязательство, рассказали на правительственном портале Республики Польша. Оказывается, не каждый гражданин должен предъявлять достаточную сумму или обосновывать возможность доступа к средствам.

Исключения действуют для:

лиц, за которых расходы по пребыванию покрывают польские государственные органы или общественные учреждения;

владельцев визы для репатриации;

владельцев рабочей визы;

лиц со статусом временной защиты;

владельцев национальной визы (D), выданной с целью воссоединения семьи;

лиц с картой побыта.

Также право не подтверждать платежеспособность распространяется на иностранцев, пересекающих границу для благотворительной помощи или для участия в спасательной операции.

Сколько денег нужно иметь

Украинцы, не входящие в вышеуказанные категории, должны предъявлять на границе минимальную сумму наличных денег. Это определено постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 г. относительно финансовых ресурсов, необходимых для иностранца, въезжающего на территорию Республики Польша. Нижний предел составляет:

300 злотых для поездки продолжительностью до 4 дней;

75 злотых на каждый день запланированного пребывания, если продолжительность путешествия — более 4 дней.

Не обязательно иметь злотые, допускается предъявление наличных средств в иностранной валюте. Однако сумма должна быть эквивалентна. Также требуется наличие обратного билета или финансов в размере, равном стоимости проездного документа. Для украинцев минимальная сумма — 200 злотых.

