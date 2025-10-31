0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и поставщиков ВПК

15
Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и поставщиков ВПК
Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и поставщиков ВПК
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть — с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязанности. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки», — отметил Зеленский во время санкционного брифинга.

Санкции против российских пропагандистов

Первый указ касается 14 человек, которые распространяют пророссийскую пропаганду, оправдывают вооруженную агрессию россии против Украины и отрицают оккупацию украинских территорий.
По данным СНБО, эти лица финансируются с доходов угольной промышленности на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ограничения для производителей и поставщиков российского ВПК

Вторым указом введены санкции против 10 физических лиц и 31 компании резидентов россии, Китая и Ирана. Среди них производители, поставщики, руководители и владельцы компаний, поставлявших в россию оборудование и компоненты в обход международных санкций.
Под ограничения также попали иранские государственные органы и юридические лица, поставлявшие военную продукцию российской стороне.
Зеленский подчеркнул, что одними из ключевых приоритетов страны являются недопущение поставок компонентов в россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems