Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и поставщиков ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть — с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязанности. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки», — отметил Зеленский во время санкционного брифинга.

Санкции против российских пропагандистов

Первый указ касается 14 человек, которые распространяют пророссийскую пропаганду, оправдывают вооруженную агрессию россии против Украины и отрицают оккупацию украинских территорий.

По данным СНБО, эти лица финансируются с доходов угольной промышленности на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ограничения для производителей и поставщиков российского ВПК

Вторым указом введены санкции против 10 физических лиц и 31 компании резидентов россии, Китая и Ирана. Среди них производители, поставщики, руководители и владельцы компаний, поставлявших в россию оборудование и компоненты в обход международных санкций.

Под ограничения также попали иранские государственные органы и юридические лица, поставлявшие военную продукцию российской стороне.

Зеленский подчеркнул, что одними из ключевых приоритетов страны являются недопущение поставок компонентов в россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде.

