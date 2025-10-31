День финансов: курс в ноябре, цены на жилье, работа с жильем Сегодня 17:25

В пятницу, 31 октября, стало известно, какой будет курс в ноябре, и почему украинцы все меньше покупают в Черную пятницу.

Курс доллара и евро в ноябре

Осенью спрос на валюту традиционно растет. Это связано с активностью импортеров, покупающих валюту для необходимых закупок, прежде всего энергоресурсов. Каким будет курс в следующем месяце, рассказал эксперт.

Также в НБУ сообщили, как изменился курс в 3 квартале.

🧐Кстати, сегодня стартовало уже второе Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности от Национального банка Украины, которое позволяет каждому украинцу проверить собственные знания в сфере финансов.

👩‍🦰Проходите тест онлайн на сайте «Гаразд» с 31 октября по 7 ноября 2025 года. 20 вопросов помогут оценить уровень финансовой осведомленности, а результаты сопровождаются персональными советами по ее улучшению.

Работа с жильем

По состоянию на октябрь еще доступно почти 1,2 тыс. вакансий с бесплатным жильем для работников. В 2025 г. на Едином портале вакансий Государственной службы занятости работодатели предлагали 3,9 тыс. вакансий с бесплатным жильем для работников.

Самые большие и самые маленькие цены на электроэнергию для населения в ЕС

В первой половине 2025 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в ЕС оставалась преимущественно стабильной на уровне 28,72 евро за 100 кВтч, после снижения на 0,5% с 28,87 евро во второй половине 2024 года.

Цены на жилье в Киеве

В Киеве стоимость квадратного метра нового жилья в 2025 году составляет около $1300. В то время как во многих столицах Европы цены за «квадрат» в 5−10 раз выше.

«Продленные» загранпаспорта

С 29 октября в Украине изменяются правила оформления загранпаспортов. Правительство Украины утвердило изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях. Теперь эти нормы прекращают действие.

Черная пятница-2025

Украинцы все более скептически относятся к Черной пятнице. Опрос показал, что 83% не планировали делать покупки во время акции. Сейчас значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении: 19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые нужды.

😎 Кстати, стала известна программа конференции «Жить на проценты» , участники которой узнают все и немного больше о действенных инвестиционных инструментах. Мероприятие пройдет уже 8 ноября в Киеве, поэтому у желающих присоединиться к ивенту еще есть возможность успеть в последний вагон и купить билеты. Мы же расскажем, каких тем и спикеров ждать в этом году.

👉Купить билеты на конференцию «Жить на проценты» можно на официальном сайте мероприятия. Присоединиться можно как онлайн, так и оффлайн.

У кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата

Как сообщается в исследовании OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации ( EBA) , средние зарплаты представителей рабочих специальностей в Украине за последние четыре года выросли в несколько раз.

🎥 В новом видео мы рассказываем о сбережениях и инвестициях: что у них общего, а какая между ними принципиальная разница. И главное — когда использовать депозит, а когда стоит рискнуть.

