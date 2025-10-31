Во Франции протестировали первое заряжающее электрокары шоссе (фото)
Вблизи Парижа заработал пилотный участок автодороги длиной 1,5 км, который заряжает электромобили во время движения. Это часть проекта Charge as you Drive.
Об этом пишет ZME Science
Схожие проекты уже готовят Германия, Италия, США, Южная Корея и Китай.
Как это работает
Система использует динамическую беспроводную индукцию: под покрытием дороги размещены медные катушки, передающие энергию авто, оснащенным специальным приемником. Мощность зарядки может достигать более 300 кВт, что в 4−6 раз больше, чем на стационарных зарядках.
Зачем это нужно
Особый акцент — на электрогрузовиках. Большие аккумуляторы для них дорогие, тяжелые и уменьшают грузоподъемность. Заряжающая «на ходу» дорога может позволить использовать батареи на 50−80% меньшего размера.
Впереди тестирование масштабирования: сколько будет стоить строительство более длинных участков и как автоматически начислять оплату за потребленную электроэнергию.
Однако вместе с тем остаются и важные вопросы. Сколько будет стоить строительство более длинных участков дорог с подобными системами зарядки. Как выставить водителям счет за потребленное электричество в зависимости от расстояния, которое они преодолели? Кроме того, масштабное строительство этой системы потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, особенно в высоковольтные линии, обеспечивающие передачу электроэнергии.
