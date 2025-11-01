Какие премиальные кроссоверы и внедорожники не стоит покупать: ТОП-5 (фото) Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Кроссоверы и внедорожники остаются очень популярными типами легковых автомобилей. Владельцы ценят эти модели за практичность и возможность ездить по бездорожью без особых трудностей. Однако далеко не все эти автомобили заслуживают внимания.

В Consumer Reports назвали пять премиальных кроссоверов и внедорожников, которые не стоит покупать. По словам экспертов, у этих моделей достаточно много проблем.

Какие премиальные кроссоверы и внедорожники не стоит покупать

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale является первой моделью в истории итальянского бренда, доступной с гибридной силовой установкой Plug-In. Также эта модель предлагает стильный дизайн и богатое оснащение.

Эксперты выделили несколько проблем Alfa Romeo Tonale. В частности, критике подверглись силовые установки, с которыми предлагается кроссовер. По словам экспертов, они недостаточно мощные.

Более того, кроссовер раскритиковали за недостаточно приятную управляемость. Также эксперты отметили, что качество интерьера далеко не на высшем уровне.

Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace — единственная модель от британского производителя, которая все еще находится в производстве. Это премиальный кроссовер со стильным дизайном и роскошным интерьером.

Эксперты рассказали, что Jaguar F-Pace является очень ненадежным кроссовером. Также они раскритиковали информационно развлекательную систему этой модели.

Land Rover Defender

Land Rover Defender отлично справляется с бездорожьем, но у этой модели есть много проблем. Эксперты заявили, что это очень ненадежная модель.

Также критике подверглись медленная информационно развлекательная система и неудобные органы управления внедорожника. Больше всего эксперты раскритиковали управление аудиосистемой и климат-контролем.

Lincoln Aviator

Lincoln Aviator 2025 модельного года получил большое обновление, которое привнесло новую информационно-развлекательную систему, измененный дизайн экстерьера, улучшенный интерьер и систему полуавтономного вождения BlueCruise Level 2.

Однако эксперты заявили, что это далеко не самый лучший кроссовер в своем сегменте. По их словам, у Lincoln Aviator высокий расход топлива и неприятная управляемость.

Прогнозируемая надежность модели также оказалась ниже среднего показателя.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade остается олицетворением роскоши среди полноразмерных внедорожников. Однако базовая комплектация этой модели все еще не предлагает ряда полезных функций, имеющихся у конкурентов.

Эксперты считают, что Cadillac Escalade является слишком дорогим внедорожником в соотношении с предлагаемым им уровнем оснащения. Также они подвергли критике плохой круговой обзор для водителя и низкую надежность модели.

