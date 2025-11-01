Quantum Space запустит свой первый космический корабль в середине 2026 года Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

Quantum Space запустит свой первый космический корабль в середине 2026 года, Фото: Quantum Space

Компания Quantum Space объявила, что в июне 2026 года запустит свой первый космический аппарат Ranger Prime.

Об этом пишет spacenews.

Читайте также Центры обработки данных через 20 лет могут появиться в космосе: заявление основателя Amazon

Миссия должна продемонстрировать технические возможности аппарата для национальной безопасности, в частности, его способность к дистанционному маневрированию вблизи других объектов в космосе.

Запуск состоится с базы Космических сил США в Ванденберге, Калифорния, хотя имя поставщика услуг запуска пока не разглашается.

Ranger Prime создан на базе платформы Ranger 500, и его производство начнется после завершения обзора готовности к сборке.

Quantum Space разрабатывает линейку аппаратов Ranger уже несколько лет, сначала ориентируясь на миссии в окрестностях Луны, включая передачу грузов, мониторинг ситуации в космосе и связь.

Впоследствии компания переориентировалась на оборонные задачи, в частности, участие в программе Golden Dome, которая предусматривает использование аппаратов для отслеживания ракет или перехвата угроз в космосе.

В июне Quantum Space привлекла 40 миллионов долларов на развитие Ranger, подчеркивая его маневренность и способность нести полезную нагрузку.

Помимо военного применения компания рассматривает коммерческие варианты использования аппарата, например, для продления срока службы спутников.

Ranger может стыковаться со спутником на геостационарной орбите и брать на себя маневрирование, что позволит продолжить работу спутника на 3−5 лет.

Для поддержки проекта Quantum Space приобрела технологии многорежимной тяги Phase Four. Эта система может работать как химический двигатель для мощного импульса или как электрический для экономного использования энергии. Соглашение также включало испытательный центр Phase Four в Южной Калифорнии.

После запуска Ranger Prime компания планирует вывести на орбиту более крупный аппарат — Ranger 2000 — в конце 2026 года.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.