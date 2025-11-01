Haval представил новый семейный кроссовер (фото)
В Китае дебютировал новый Haval H6 L. Доступный семейный кроссовер от Great Wall богато оснащен и доступен с бензиновыми турбомоторами мощностью до 238 сил. Кроссовер поступит в продажу в Китае с ноября и будет стоить от 100 000 до 150 000 юаней ($13 800 — 20 700).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Модель не имеет ничего общего с продаваемым в Украине Haval H6. Это более крупный автомобиль — бензиновая модификация плагин-гибрида Haval Xiaolong Max.
Размеры Haval H6 L:
- длина — 4800 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1730 мм;
- колесная база — 2810 мм.
Новый Haval H6 L внешне несколько отличается от собрата дизайном передней части и другими фонарями. У него высокая оконная линия и большой спойлер на крыше, а фары соединены диодной полосой.
В салоне Haval H6 L установлена цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Водительское кресло оснащено электроприводом, а у задних сидений регулируется наклон спинки.
Также комплектация Haval H6 L включает в себя акустику с 10 динамиками, климат-контроль с функцией очистки воздуха, вентиляцию и массаж передних сидений, подогрев всех кресел и руля.
Кроссовер Haval H6 L будет выпускаться с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (238 л. с.). Обе версии оснащены автоматической КПП.
