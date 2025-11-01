0 800 307 555
Nike представила первую обувь с электроприводом (фото)
Nike представила первую в мире систему «обуви с приводом». Этот проект, созданный в сотрудничестве со специализирующейся на робототехнике компанией Dephy, получил название Project Amplify. Его цель — помочь обычным людям ходить или бегать немного быстрее и с меньшими усилиями.
Об этом пишет techradar.

Что известно об обуви с электроприводом от Nike

Основу системы составляет высокотехнологичная беговая обувь с карбоновой пластиной, к которой присоединен роботизированный фиксатор для ноги.
Этот модуль содержит мощный электродвигатель, ременную передачу и аккумулятор, вмонтированный в манжету на лодыжке.
Все это снимает часть нагрузки с ног во время ходьбы или бега, фактически «помогая» мышцам двигаться.
Если нужно, роботизированную часть можно снять, и тогда кроссовки превращаются в обычную беговую обувь.
Nike сравнивает Project Amplify с электровелосипедами, которые сделали поездки более доступными и удобными. Здесь идея такая же: помочь людям преодолевать более длинные дистанции без переутомления.
В отличие от элитных спортсменов, охотящихся за рекордами, новинка ориентирована на тех, кто бежит с темпом 6−7,5 км/ч.
Компания объясняет, что это устройство фактически предоставляет пользователю «вторую пару икроножных мышц», помогает легче подниматься на холмы и делает ежедневные прогулки или пробежки более комфортными.
Пока Nike не назвала точную дату запуска, но подчеркнула, что намерена вывести Project Amplify на рынок в ближайшие годы.
Судя по подходу компании, это не просто эксперимент, а серьезная заявка на новое направление в категории «умных» и носимых устройств.
По материалам:
ITC.ua
