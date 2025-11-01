General Motors отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy и Cadillac: в чем причина 01.11.2025, 01:03 — Технологии&Авто

Компания General Motors отзывает почти 23 тыс. автомобилей Chevy Equinox EV и Cadillac Optiq из-за проблем с шинами, изготовленных компанией Continental Tire.

Об этом пишет издание Electrek.

«В письме, направленном в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, GM сообщила, что решила отозвать некоторые модели Chevy Equinox EV и Cadillac Optiq с 2025 по 2026 год из-за нарушений безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщается, что причиной такого решения стали проблемы с шинами, произведенными компанией Continental Tire.

По данным Continental, шины были изготовлены в течение недели с 6 октября 2024 г. и могут иметь дефект, из-за которого протектор шины может частично или полностью оторваться.

Записи свидетельствуют, что дефект вызван несоответствующей резиновой смесью основы протектора.

Владельцы поврежденных транспортных средств могут заметить необычный износ или выпячивание протектора, вибрацию во время движения или шум шин.

GM не знает о каких-либо инцидентах, связанных с этим дефектом, но отзывает продукцию из соображений безопасности.

Отзыв включает:

Cadillac Optiq 2026: 214;

Chevy Equinox EV: 1832;

Cadillac Optiq 2025: 3468;

УНН По материалам:

