Ford отзывает 1,4 миллиона авто в США из-за неисправных камер заднего вида

Технологии&Авто
1
Американская компания Ford заявила в среду, что отзывает почти 1,45 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за неисправных камер заднего вида и продолжит гарантийное обслуживание миллионов других автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы в Ford стремимся преодолеть эту конкретную проблему с помощью аналоговых камер заднего вида», — заявил главный операционный директор компании Кумар Галхотра.

Какие модели отзывает Ford

Отозванные автомобили могут иметь камеры, которые во время движения задним ходом показывают обезображенное, прерывистое или пустое изображение, что увеличивает риск аварии.
Отзыв касается разных моделей авто — Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion и Lincoln MKT и MKZ, выпущенных в период с 2015 по 2020 годы. Дилеры проверят и при необходимости заменят камеры.
В сентябре Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) и Ford договорились, что часть всех автомобилей 2015−2025 годов выпуска, оснащенных аналоговыми камерами, будет отозвана, а остальные будут подпадать под программу удовлетворения потребностей потребителей, которая включает 15-летнюю расширенную гарантию на камеру заднего вида.
Известно, что продленная гарантия охватывает более двух десятков моделей автомобилей, в том числе грузовиков F-150 2015−2020 годов выпуска.
Ford сообщил NHTSA, что ему известно около 12 500 гарантийных претензий, связанных с проблемами с камерами, а также о пяти авариях, но без травмирования.
В этом году автопроизводитель столкнулся с волной отзывов из-за ряда дефектов, среди которых неисправность камер заднего вида, топливных насосов низкого давления и проблемы с системой ремней безопасности.
По материалам:
Укрінформ
Авто
