Ford F-150 2026 получит новые комплектации

Для Ford F-150 2026 подготовили три новых пакета оснащения, каждый из которых является упрощенной версией уже существующих комплектаций.

King Ranch 600A — это облегченная вариация премиальной версии King Ranch. В ней убрали продвинутую акустику, выдвижные электрические подножки и кресла с активным контурированием, однако общий стиль и основные отделочные элементы остались.

Platinum 700A стал более бюджетным вариантом комплектации Platinum. Из него исключили продвинутую поддержку поясницы, дорогие динамики и автоматические подножки. При этом характерный дизайн салона и общее качество исполнения сохранены.

Tremor 402B ориентирован на внедорожные поездки и активный отдых. Этот пакет занял промежуточное положение между 401A и 402A. В его оснащение входят блокировка межколесного дифференциала, подогрев руля и складывающиеся зеркала. Однако по цене производитель убрал расширенные буксировочные функции, светодиодные фары и дополнительное салонное освещение.

