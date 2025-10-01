Opera запустила новый браузер с искусственным интеллектом Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Компания Opera официально запустила свой браузер Neon, ориентированный на искусственный интеллект (ИИ). Ключевые возможности Neon — это создание мини-приложений с помощью AI-подсказок и генерация повторяющихся подсказок благодаря инновационной функции, которую разработчики назвали «визитной карточкой».

Об этом сообщает Techcrunch.

Компания впервые анонсировала работу над Neon еще в мае, но браузер до сих пор функционировал в закрытом режиме предварительного просмотра. Теперь он начинает посылать приглашения выбранным пользователям. Пользование браузером будет платным — 19,99 долларов в месяц.

В браузере есть несколько ключевых компонентов:

обычный чат-бот — стандартный интерфейс для общения и получения ответов на вопросы;

Neon Do (агентная функция), помогающая автоматизировать задачи. К примеру, она может подытожить длинный блог Substack и автоматически опубликовать этот итог в канале Slack. Благодаря контексту истории просмотров, Neon может получать детали из видео YouTube, которое вы просматривали на прошлой неделе, или из сообщения, прочитанного вчера;

генерация кода — новый браузер Opera может также писать фрагменты кода, что особенно полезно для создания визуальных отчетов с таблицами и диаграммами. Пока что не известно, есть ли возможность делиться этими мини-приложениями.

Функция «визитной карты» в Neon является аналогом «навыков» у Dia от Browser Company. Она позволяет создавать повторяющийся запрос (команду/программу). По сути это IFTTT для AI-запросов. Можно комбинировать карточки, например «Извлечь детали» и «Таблица сравнения», чтобы создать новый запрос для сравнения продуктов на различных вкладках. Пользователи могут создавать собственные карты или использовать наработки сообщества.

Кроме того, Opera Neon предлагает новую функцию организации вкладок — «задачи». Она объединяет рабочие области чатов и вкладок на основе ИИ, что похоже на комбинацию групп вкладок и функции рабочих областей в Arc Browser.

Opera создала видео, где демонстрирует, как Neon может выполнять такие задачи как заказ продуктов. Однако, как показывает опыт, демонстрации продуктов ИИ не всегда отображают реальные сценарии, поэтому новый браузер должен доказать свою эффективность в реальной жизни.

