Европа запустила в космос свою мощнейшую ракету с интернет-спутниками Amazon на борту Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

Этот запуск – первый из 18 запланированных полетов

Европейское космическое агентство (ESA) произвело запуск мощнейшей версии ракеты Ariane 6, выведя на орбиту 32 интернет-спутника Amazon.

Как пишет Bloomberg, миссия стала важным шагом в развертывании глобальной сети связи, посредством которой компания стремится конкурировать на быстрорастущем рынке спутникового интернета.

The mobile gantry has rolled back and launch day for Leo Europe 1 — our first heavy-lift mission — is here. This is the first of 18 missions on Ariane 64 and our largest payload to date with 32 satellites onboard.

@Arianespace livestream begins at L-45 minutes:… pic.twitter.com/kFo3nBmbYz — Amazon Leo (@Amazonleo) February 12, 2026

Ракета-носитель с четырьмя ускорителями стартовала с космодрома во Французской Гвиане около 13:45 по местному времени. Этот запуск — первый из 18 запланированных полетов, которые должны поддержать создание орбитальной группировки из более чем 3200 спутников.

Liftoff of Ariane 6 #VA267 on 12 February 2026 from Europe's Spaceport in French Guiana! pic.twitter.com/wOhwU5ahz3 — European Space Agency (@esa) February 12, 2026

Стратегия Безоса

Проект стал частью стратегии Джеффа Безоса по усилению позиций Amazon в космическом сегменте и прямой конкуренции с инициативами Илона Маска.

Ariane 6 разработана компанией ArianeGroup — совместным предприятием Airbus и Safran — и считается ключевым элементом космических амбиций Европы. Вариант Ariane 64 способен доставлять более 20 тонн груза на низкую околоземную орбиту, что вдвое больше предыдущей модификации.

Хотя во время дебютного запуска в 2024 году ракета столкнулась с технической неисправностью, все четыре миссии, выполненные в 2025 году, прошли без проблем. Новый старт подтверждает стремление Европы укрепить свои позиции на мировом космическом рынке.

