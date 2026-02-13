0 800 307 555
ру
Европа запустила в космос свою мощнейшую ракету с интернет-спутниками Amazon на борту

Технологии&Авто
14
Этот запуск – первый из 18 запланированных полетов
Европейское космическое агентство (ESA) произвело запуск мощнейшей версии ракеты Ariane 6, выведя на орбиту 32 интернет-спутника Amazon.
Как пишет Bloomberg, миссия стала важным шагом в развертывании глобальной сети связи, посредством которой компания стремится конкурировать на быстрорастущем рынке спутникового интернета.
Ракета-носитель с четырьмя ускорителями стартовала с космодрома во Французской Гвиане около 13:45 по местному времени. Этот запуск — первый из 18 запланированных полетов, которые должны поддержать создание орбитальной группировки из более чем 3200 спутников.

Стратегия Безоса

Проект стал частью стратегии Джеффа Безоса по усилению позиций Amazon в космическом сегменте и прямой конкуренции с инициативами Илона Маска.
Ariane 6 разработана компанией ArianeGroup — совместным предприятием Airbus и Safran — и считается ключевым элементом космических амбиций Европы. Вариант Ariane 64 способен доставлять более 20 тонн груза на низкую околоземную орбиту, что вдвое больше предыдущей модификации.
Хотя во время дебютного запуска в 2024 году ракета столкнулась с технической неисправностью, все четыре миссии, выполненные в 2025 году, прошли без проблем. Новый старт подтверждает стремление Европы укрепить свои позиции на мировом космическом рынке.
По материалам:
mezha.media
AmazonЕС
