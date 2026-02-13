0 800 307 555
Названо дизельное авто — бестселлер января: ТОП-5 (инфографика)

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% больше, чем в январе 2025 года.
Из них: 1,2 тыс. новых (+33%) и 3,8 тыс. б/у, ввезенных из-за границы (+12%).
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, январь 2026 года стал периодом спада на рынке новых электромобилей в Украине после рекордной активности в конце 2025-го. За месяц было зарегистрировано 864 новых электрокара, что на 85,2% меньше, чем в декабре.
В то же время, в годовом исчислении рынок продемонстрировал рост: показатель на 35,6% превысил результат января 2025 года.
