Xiaomi готовит самый быстрый электрокроссовер в мире (фото) 14.02.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Xiaomi YU7 GT — заряженная версия электрокроссовера, Фото: CarNewsChina

Линейку электрокара Xiaomi YU7 2026 года пополнит спортивная версия GT. Кроссовер мощностью почти 1000 сил сможет разгоняться до 300 км/ч. Спортивный электрокроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Цена Xiaomi YU7 GT составит примерно 450 000 — 50 000 юаней ($60 000 — 70 000).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Xiaomi YU7 в исполнении GT получит полноприводную двухмоторную установку мощностью 990 л. с. Его максимальная скорость составит 300 км/ч, а разгон до сотни будет занимать менее 3 с. Это будет самый быстрый в мире электрокроссовер.

Электрокроссовер сможет развивать 300 км/ч, Фото: CarNewsChina

Подвеску и рулевое управление авто доработают. Кроме того, электрокар Xiaomi YU7 GT получит эффективный карбоново-керамический тормоз с ярко-красными суппортами. Емкость батареи (ее изготовит CATL) и запас хода пока держат в секрете.

Отличить новый Xiaomi YU7 GT можно по более агрессивным бамперам, обвесам и расширенным колесным аркам. Позади появился диффузор, а 21-дюймовые литые диски стали стандартными. Кроме того, для авто предложат разнообразный декор, а в салоне установят спортивные сиденья и руль.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.