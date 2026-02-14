0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi готовит самый быстрый электрокроссовер в мире (фото)

Технологии&Авто
18
Xiaomi YU7 GT — заряженная версия электрокроссовера
Xiaomi YU7 GT — заряженная версия электрокроссовера, Фото: CarNewsChina
Линейку электрокара Xiaomi YU7 2026 года пополнит спортивная версия GT. Кроссовер мощностью почти 1000 сил сможет разгоняться до 300 км/ч. Спортивный электрокроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Цена Xiaomi YU7 GT составит примерно 450 000 — 50 000 юаней ($60 000 — 70 000).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Xiaomi YU7 в исполнении GT получит полноприводную двухмоторную установку мощностью 990 л. с. Его максимальная скорость составит 300 км/ч, а разгон до сотни будет занимать менее 3 с. Это будет самый быстрый в мире электрокроссовер.
Электрокроссовер сможет развивать 300 км/ч
Электрокроссовер сможет развивать 300 км/ч, Фото: CarNewsChina
Подвеску и рулевое управление авто доработают. Кроме того, электрокар Xiaomi YU7 GT получит эффективный карбоново-керамический тормоз с ярко-красными суппортами. Емкость батареи (ее изготовит CATL) и запас хода пока держат в секрете.
Отличить новый Xiaomi YU7 GT можно по более агрессивным бамперам, обвесам и расширенным колесным аркам. Позади появился диффузор, а 21-дюймовые литые диски стали стандартными. Кроме того, для авто предложат разнообразный декор, а в салоне установят спортивные сиденья и руль.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems