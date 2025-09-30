OpenAI запускает функцию покупок прямо в ChatGPT Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

OpenAI запускает функцию покупок прямо в ChatGPT

Пользователи ChatGPT уже могут совершать покупки с Etsy и вскоре с Shopify. Это стало возможным благодаря новой функции Instant Checkout , которая интегрирует поиск, рекомендации и оплату непосредственно в чате.

Ранее ChatGPT показывал подборку товаров с картинками, отзывами, ценами и ссылками на продавцов.

Теперь пользователь может нажать Buy, подтвердить данные для доставки и оплатить покупку картой или через Apple Pay, Google Pay или Stripe без выхода из диалога.

Обработка платежей и доставка остаются полностью под контролем продавца. ChatGPT выступает только в качестве агента, который безопасно передает данные между покупателем и торговцем.

