OpenAI запускает функцию покупок прямо в ChatGPT

Технологии&Авто
21
Пользователи ChatGPT уже могут совершать покупки с Etsy и вскоре с Shopify. Это стало возможным благодаря новой функции Instant Checkout, которая интегрирует поиск, рекомендации и оплату непосредственно в чате.
Ранее ChatGPT показывал подборку товаров с картинками, отзывами, ценами и ссылками на продавцов.
Теперь пользователь может нажать Buy, подтвердить данные для доставки и оплатить покупку картой или через Apple Pay, Google Pay или Stripe без выхода из диалога.
Обработка платежей и доставка остаются полностью под контролем продавца. ChatGPT выступает только в качестве агента, который безопасно передает данные между покупателем и торговцем.
