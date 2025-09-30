85% руководителей боятся рисков ИИ в сфере киберзащиты — результаты опроса Сегодня 19:30 — Технологии&Авто

Исследование Мельбурнского университета в сотрудничестве с KPMG показало , что искусственный интеллект все активнее внедряется в разные сферы, однако вопрос доверия остается ключевым. Респонденты одновременно отмечают как преимущества, так и угрозы повышения эффективности, доступности и инноваций, но также риски потери работы, дезинформации, снижения качества общения и проблемы с безопасностью данных.

85% опрошенных считают наиболее опасными риски кибербезопасности. Среди других угроз называют потерю человеческого контакта и возможности непосредственного взаимодействия с поставщиками услуг. «Быстрое внедрение моделей ИИ, особенно автономных агентов, принимающих решения или взаимодействующих с системами, создает новые векторы атак. Неправильно настроенный агент или агент, обученный на предвзятых данных, может подвергать системы угрозам или принимать решения, противоречащие политике безопасности организации», — объясняет Геннадий Резниченко, руководитель консультационных услуг в сфере кибербезопасности KPMG в Украине.

Инфографика: KPMG

ИИ способен как усиливать традиционные угрозы, так и становиться инструментом для их преодоления. Эта двойственность определяет новый вызов для кибербезопасности: защищать системы от рисков ИИ и одновременно использовать его для усиления защиты.

Распространение чат-ботов и других инструментов ИИ создает дополнительную нагрузку на команды безопасности. Появляется «разговорная усталость», а введение подсказок злоумышленниками становится новым вектором атак. К этому прилагаются риски утечки данных и фрагментированность систем, когда разные инструменты ИИ не интегрированы между собой.

Инфографика: KPMG

Технология становится доступной и для киберпреступников. Они могут быстро генерировать новые векторы атак и вредоносный код. 76% опрошенных руководителей служб безопасности обеспокоены ростом сложности угроз, а больше всего опасаются организованных киберпреступных группировок, инсайдеров и хактивистов.

Несмотря на риски, искусственный интеллект может усилить безопасность:

анализировать данные для выявления новых угроз в реальном времени;

автоматизировать управление доступом и уменьшать количество ошибок;

помогать в быстром реагировании на инциденты;

оценивать риски подрядчиков и партнеров.

Инфографика: KPMG

«ИИ предоставляет беспрецедентную возможность трансформировать бизнес-процессы и усилить возможности кибербезопасности. Но в то же время он создает сложные риски и новые плоскости атак, которые нельзя игнорировать. Эта двойственность требует от организаций ответственных действий, надлежащих систем управления, технических средств контроля, постоянного обучения и непрерывной оценки компонентов ИИ, отмечает Геннадий Резниченко. — Если организации смогут согласовать инициативы по безопасности на основе ИИ с более широкими стратегиями бизнеса, рисков и безопасности, они смогут раскрыть огромный потенциал ИИ в кибербезопасности. Это поможет им создать безопасную среду, построить доверие и способствовать инновациям».

