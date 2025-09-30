В Украине внедряют голосовую поддержку с ИИ в государственных сервисах Сегодня 07:46 — Технологии&Авто

В Украине внедряют голосовую поддержку с ИИ в государственных сервисах

В государственных сервисах появится голосовая поддержка с ИИ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«ElevenLabs — мировой лидер в сфере голосовых технологий искусственного интеллекта. Компания будет помогать интегрировать голосовых ассистентов в госсервисы, чтобы сделать их более доступными и удобными для всех украинцев», — говорится в сообщении.

В рамках партнерства уже запущен первый продукт — digital twin. Следующим этапом станет использование голосового AI на портале и в приложении «Дія». Это позволит пользователям голосом формулировать запросы и сразу получать услуги.

Будущие проекты предусматривают интеграцию голосовых технологий в государственные образовательные платформы и приложения. Также в планах использования голосового функционала во внутренних инструментах Минцифры, в частности, в AI-ассистентах для онбординга и HR-процессов.

«Будущее — за агентивными государствами. Мы фокусируемся на том, чтобы трансформировать Дію из цифрового сервиса в полноценного AI-ассистента, который будет работать 24/7 — автоматически, без заполнения лишних форм и полей», — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн. Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на международной арене и быть среди лидеров инноваций.

