В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца
В сентябре самые большие объемы продаж новых легковых автомобилей зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Где приобрели больше всего легковушек
Отмечается, что эти пять региональных рынков обеспечили более 67% всех сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей.
Лидером стал Киев — в столице за месяц приобрели 2198 автомобилей.
На втором месте — Киевская область с 727 зарегистрированными авто.
Далее следуют Днепропетровская (538 авто), Одесская (368) и Харьковская (364) области.
Бестселлеры месяца
Самым новым автомобилем на Киевщине, Днепропетровщине и Харьковщине стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx.
В столице лидером продаж стал Renault Duster, а в Одесской области — BYD Song Plus.
До этого Finance.ua отмечал, что за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей.
Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.
