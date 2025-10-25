0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца

Технологии&Авто
4
В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца
В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца
В сентябре самые большие объемы продаж новых легковых автомобилей зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где приобрели больше всего легковушек

Отмечается, что эти пять региональных рынков обеспечили более 67% всех сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей.
Читайте также
Лидером стал Киев — в столице за месяц приобрели 2198 автомобилей.
На втором месте — Киевская область с 727 зарегистрированными авто.
Далее следуют Днепропетровская (538 авто), Одесская (368) и Харьковская (364) области.

Бестселлеры месяца

Самым новым автомобилем на Киевщине, Днепропетровщине и Харьковщине стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx.
Читайте также
В столице лидером продаж стал Renault Duster, а в Одесской области — BYD Song Plus.
До этого Finance.ua отмечал, что за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей.
Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems