В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца

В сентябре самые большие объемы продаж новых легковых автомобилей зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где приобрели больше всего легковушек

Отмечается, что эти пять региональных рынков обеспечили более 67% всех сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей.

Лидером стал Киев — в столице за месяц приобрели 2198 автомобилей.

На втором месте — Киевская область с 727 зарегистрированными авто.

Далее следуют Днепропетровская (538 авто), Одесская (368) и Харьковская (364) области.

Бестселлеры месяца

Самым новым автомобилем на Киевщине, Днепропетровщине и Харьковщине стал электромобиль Volkswagen ID. Unyx.

В столице лидером продаж стал Renault Duster, а в Одесской области — BYD Song Plus.

До этого Finance.ua отмечал , что за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей.

Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.

