Новый Toyota RAV4 выходит на европейский рынок в 2026 году
Toyota официально открыла прием заказов на RAV4 шестого поколения в Европе, хотя реальный старт продаж запланирован только на начало 2026 года.
Об этом сообщает Motor.es.
Читайте также
Кроссовер дебютирует исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором.
В переднеприводной конфигурации мощность составляет 183 лошадиные силы, а цена стартует с 45 200 евро. Полноприводная версия мощностью 191 л.с. стоит от 47 700 евро.
В 2026 году гамму дополнят плагин-гибриды. Для покупателей предложат два варианта: переднеприводный на 268 л.с. и полноприводный на 304 л.с. Благодаря батарее емкостью 22,7 кВт-ч они смогут преодолевать до 100 километров только на электротяге.
Читайте также
Интересно, что Toyota существенно расширила стандартную комплектацию: теперь даже начальные версии имеют 18-дюймовые легкосплавные диски, два 12-дюймовых дисплея в салоне, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник с камерой и полный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.
Для тех, кто хочет больше динамики, подготовлена спортивная модификация GR Sport, доступная только с полным приводом.
Ее стоимость стартует от 55 700 евро, а оснащение включает 20-дюймовые диски, кожаный салон, аудиосистему JBL, смотровые камеры по кругу, электроприводы сидений и багажных дверей, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, а также обогрев руля.
Если сравнивать новый RAV4 с предыдущей, пятой генерацией, продававшейся в Европе до рестайлинга 2023 года, то следует отметить, что тогдашний гибридный вариант с передним приводом стоил в среднем от 38 до 40 тысяч евро, а полноприводная версия — около 42−43,5 тысячи.
Читайте также
Даже плагин-гибрид того поколения стартовал с отметки примерно 53 тысяч. Таким образом, шестое поколение стало дороже примерно на 5−7 тысяч евро в зависимости от комплектации.
В то же время Toyota фактически перевела прежние опции в стандартное оснащение, поэтому модель не только подорожала, но и поднялась на полшага ближе к премиальным конкурентам типа Lexus NX.
Поделиться новостью
Также по теме
Новый Toyota RAV4 выходит на европейский рынок в 2026 году
Гибриды на самом деле не намного лучше для окружающей среды, чем бензиновые автомобили, — исследование
Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе
WhatsApp ограничит количество сообщений незнакомым людям
Microsoft представила масштабное обновление своего ИИ Copilot
Мировой рынок электромобилей установил исторический рекорд продаж