Новое поколение пикапа Toyota Hilux показали в сети

Детали следующего поколения легендарного пикапа Toyota Hilux появились в сети благодаря утечке документов из Австралии. Информация указывает на существенные изменения в линейке силовых установок и возможное прекращение выпуска кузова Extra-Cab для новой модели. Сведения об обновленном пикапе стали доступны через онлайн-базу данных австралийского Департамента инфраструктуры и транспорта. Об этом пишет Drive

Документы содержат обозначение новой модели как 'AN2' и не упоминают о 2,7-литровом бензиновом двигателе, который предлагается для текущей версии. Также отсутствует информация о 2,4-литровом турбодизеле, используемом в модели, которая продается сейчас.

Австралийское издание Drive предполагает, что единственным вариантом двигателя может стать 2,8-литровый турбодизель, который устанавливается на Hilux и другие модели Toyota, в частности Land Cruiser Prado. Этот мотор оснащен 48-вольтовой mild-hybrid технологией и выдает 150 кВт мощности и 500 Нм крутящего момента.

Все версии Hilux с электрифицированным 2,8-литровым двигателем получат автоматическую трансмиссию в стандартной комплектации. Для поклонников механической коробки передач Toyota предложит неэлектрифицированную версию этого мотора с ручной трансмиссией. Также возможна неэлектрифицированная версия с автоматом.

Как и текущая модель, новый Hilux будет предлагаться с задним и полным приводом, хотя большинство версий будут иметь полный привод. Презентация обновленного пикапа может состояться на Thailand Motor Expo в конце ноября. Модель получит обновленный внешний дизайн, цифровую панель приборов и большой информационно-развлекательный дисплей.

Ходят слухи о разработке высокопроизводительной версии для конкуренции с Ford Ranger Raptor. Она может получить 2,4-литровую гибридную установку i-Force Max с Tacoma мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 630 Нм. Toyota подтвердила, что полностью электрическая версия Hilux тоже появится в будущем.

