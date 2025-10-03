Судьба популярного электрокроссовера Hyundai Kona близится к концу — почему так 03.10.2025, 01:22 — Технологии&Авто

Компания Hyundai кардинально сократила модельный ряд электрического кроссовера Kona для модельного года 2026 года. Производитель убрал из продажи 75 процентов версий популярной модели, оставив лишь базовую комплектацию. Об этом пишет Carscoops

Из списка доступных вариантов исключены комплектации SEL, Limited и спортивная версия N Line. Единственной оставшейся в производстве версией стала базовая Kona Electric SE со стандартной батареей. Модель получит аккумулятор емкостью 48,6 кВтч, который обеспечивает запас хода всего 322 километра.

Силовая установка останется неизменной — передний электромотор мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 255 Нм. Технические характеристики должны перейти с предыдущего модельного года без существенных изменений. Скорость быстрой зарядки постоянным током ограничена 100 кВт.

Запас хода Kona Electric SE на 166 километров меньше по сравнению с обновленным Nissan Leaf 2026 модельного года, который при этом стоит на 2 985 долларов дешевле модели Hyundai 2025 года. На рынке электромобилей ожидается усиление конкуренции с появлением нового Nissan Leaf и обновленного Chevrolet Bolt.

Hyundai пока не обнародовала полную спецификацию модели 2026 года и не комментировала причины сокращения линейки. Среди обновлений производитель упомянул только увеличенный лоток консоли в салоне автомобиля.

