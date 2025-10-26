Инвестиции в ИИ могут привести к экономическому кризису, подобному 2008 году 26.10.2025, 00:11 — Технологии&Авто

Инвестиции в ИИ могут привести к экономическому кризису, подобному 2008 году

Искусственный интеллект не заменит рабочие места, но крупные технологические компании активно поддерживают страх, что это произойдет.

Такое мнение высказал писатель и технологический критик Кори Доктороу на встрече в Публичной библиотеке Бруклина.

«Я не думаю, что ИИ может выполнять вашу работу. Но работодатели, особенно в сфере технологий, очень увлечены идеей, что это произойдет», — сказал Доктороу.

Как ИИ меняет индустрию технологий

Индустрия технологий — одна из немногих, где внедрение ИИ в работу происходит быстро.

По данным консалтинговой компании Source, более половины технокомпаний рассматривают возможность изменений в структуре именно из-за искусственного интеллекта.

Многие руководители открыто говорят о желании автоматизировать задачи, которые раньше выполняли работники. Особенно часто речь идет о программистах.

«Руководители обожают рассказывать истории о том, как ИИ заменит программистов», — отметил Доктороу.

Программирование когда-то было одной из самых прибыльных профессий с высокими зарплатами и комфортными условиями. Теперь рынок изменился — и многие обвиняют в этом генеративный ИИ.

Доктороу объяснил, что ИИ способен писать отдельные короткие фрагменты кода (субрутины), но не может создавать цельные программные системы.

«Инженерия — это понимание всего контекста проекта: прошлого, будущего и смежных частей. А именно это — самое дорогое и сложное для ИИ», — сказал он.

Доктороу также напомнил, что еще 10−15 лет назад программисты имели реальное влияние. Высокий спрос позволял им покидать компании, если они не согласны с политикой руководства.

Пример — протесты работников Google против военного проекта Maven, заставившие компанию отказаться от участия.

Кто выиграет от автоматизации

Сегодня ситуация другая. За последние два года в технологической сфере уволили около 400 тысяч работников, а рабочий день во многих компаниях растянулся с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю — так называемый график «996».

В то же время крупные компании фиксируют рекордные доходы. К примеру, Nvidia стала первой компанией с рыночной капитализацией в 4,5 трлн долларов.

«Когда работодатели больше не боятся работников, мы видим, как они к ним относятся», — сказал Доктороу, вспомнив об Amazon.

По данным федеральной статистики США, в 2022 году на складах Amazon уровень серьезных травм был вдвое выше, чем в среднем по отрасли. Расследование Сената в 2024 году показало, что компания скрывала настоящие показатели.

ИИ может оказаться экономическим пузырем

Доктороу считает, что ИИ не заберет работу людей — но в то же время не принесет доходов, которые бы оправдали миллиардные инвестиции.

«Если ИИ не может выполнять работу, тогда выгоды от него не соразмерны затратам на его создание и содержание», — пояснил он.

Это означает, что нынешний бум ИИ может оказаться обычным экономическим пузырем.

Похожее мнение высказал и Банк Англии, предупредив, что стоимость акций технологических компаний «перегрета» и может резко упасть. Концентрация пяти гигантов — Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon и Meta — на фондовом рынке является самой высокой за 50 лет.

Бывшая глава Федеральной торговой комиссии США Лина Хан добавила, что инвестиции в ИИ часто «ходят по кругу»: те же несколько компаний инвестируют друг в друга, не имея четкого представления, как именно будут зарабатывать.

«Многие просто боятся остаться в стороне», — сказала Хан.

«Я думаю, что нам предстоит крах — и он будет серьезным. 2008 год будет казаться „золотой эпохой“, когда пузырь ИИ лопнет», — подытожил Доктороу.

