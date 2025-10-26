Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы 26.10.2025, 02:14 — Технологии&Авто

Китайский производитель электромобилей Leapmotor, имеющий поддержку от концерна Stellantis, расширяет модельный ряд. Уже в первом квартале 2026 г. компания планирует выпустить первую модель из новой серии A, ориентированную на Китай и Европу.

Об этом пишет издание CnEVPost.

Стандартная версия новинки уже передана поставщикам для тестирования.

Модель разрабатывается одновременно для двух рынков — китайского и европейского — и будет иметь более компактные размеры, чем серия B, чтобы лучше отвечать требованиям европейских покупателей.

Кроме того, Leapmotor представила в Китае большой SUV D19, ставший первой моделью в новой D-серии. Поставки этого внедорожника запланированы на первую половину 2026 года.

Основатель, глава правления и генеральный директор компании Чжу Цзянмин подтвердил, что в 2026 году Leapmotor выпустит две модели серии A, а также завершит строительство завода в Испании.

Новое предприятие будет расположено в Сарагосе — на существующих мощностях Stellantis, которые переоборудованы под производство электромобилей Leapmotor.

После запуска в Европе основное внимание будет уделено моделям серии B. Первым на конвейер поступит Leapmotor B10, а после него — B05.

По материалам:

