Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы
Китайский производитель электромобилей Leapmotor, имеющий поддержку от концерна Stellantis, расширяет модельный ряд. Уже в первом квартале 2026 г. компания планирует выпустить первую модель из новой серии A, ориентированную на Китай и Европу.
Об этом пишет издание CnEVPost.
Стандартная версия новинки уже передана поставщикам для тестирования.
Модель разрабатывается одновременно для двух рынков — китайского и европейского — и будет иметь более компактные размеры, чем серия B, чтобы лучше отвечать требованиям европейских покупателей.
Кроме того, Leapmotor представила в Китае большой SUV D19, ставший первой моделью в новой D-серии. Поставки этого внедорожника запланированы на первую половину 2026 года.
Основатель, глава правления и генеральный директор компании Чжу Цзянмин подтвердил, что в 2026 году Leapmotor выпустит две модели серии A, а также завершит строительство завода в Испании.
Новое предприятие будет расположено в Сарагосе — на существующих мощностях Stellantis, которые переоборудованы под производство электромобилей Leapmotor.
После запуска в Европе основное внимание будет уделено моделям серии B. Первым на конвейер поступит Leapmotor B10, а после него — B05.
Поделиться новостью
Также по теме
Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы
Ford отзывает 1,4 миллиона авто в США из-за неисправных камер заднего вида
Инвестиции в ИИ могут привести к экономическому кризису, подобному 2008 году
В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца
Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото)
Xiaomi анонсировала новые умные часы Redmi Watch 6