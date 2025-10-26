0 800 307 555
ТОП-10 самых надежных брендов авто

Технологии&Авто
26
Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Однако есть и автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.
В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, выпускающие самые ненадежные модели.
В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.
ТОП-10 самых надежных брендов:
  1. Honda
  2. MINI
  3. Suzuki
  4. Toyota
  5. Vauxhall/Opel
  6. BMW
  7. Tesla
  8. Kia
  9. Lexus
  10. Citroën
В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Однако он все еще остается аутсайдером.
По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.
Наиболее ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.
ТОП-10 самых ненадежных брендов:
  1. MG
  2. Nissan
  3. Fiat
  4. Jaguar
  5. Land Rover
  6. Форд
  7. Volkswagen
  8. Audi
  9. Mercedes
  10. Volvo
По материалам:
УНІАН
Авто
