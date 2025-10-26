ТОП-10 самых надежных брендов авто Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых надежных брендов авто

Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Однако есть и автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.

В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, выпускающие самые ненадежные модели.

В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.

ТОП-10 самых надежных брендов:

Honda MINI Suzuki Toyota Vauxhall/Opel BMW Tesla Kia Lexus Citroën

В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Однако он все еще остается аутсайдером.

По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.

Читайте также ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине

Наиболее ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.

ТОП-10 самых ненадежных брендов:

MG Nissan Fiat Jaguar Land Rover Форд Volkswagen Audi Mercedes Volvo

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.