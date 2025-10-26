ТОП-10 самых надежных брендов авто
Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Однако есть и автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.
В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, выпускающие самые ненадежные модели.
В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.
ТОП-10 самых надежных брендов:
- Honda
- MINI
- Suzuki
- Toyota
- Vauxhall/Opel
- BMW
- Tesla
- Kia
- Lexus
- Citroën
В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Однако он все еще остается аутсайдером.
По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.
Наиболее ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.
ТОП-10 самых ненадежных брендов:
- MG
- Nissan
- Fiat
- Jaguar
- Land Rover
- Форд
- Volkswagen
- Audi
- Mercedes
- Volvo
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 самых надежных брендов авто
Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы
Ford отзывает 1,4 миллиона авто в США из-за неисправных камер заднего вида
Инвестиции в ИИ могут привести к экономическому кризису, подобному 2008 году
В каких регионах Украины больше всего покупают новые автомобили: бестселлеры месяца
Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото)