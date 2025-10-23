ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине Сегодня 10:20 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом пишет Укравтопром.

Напомним, что в течение сентября украинский автопарк пополнили 23,3 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 35% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 55%.

Дальше идут:

Бензиновые авто — 31%

Гибридные — 9%;▫️

Дизельные — 4%;

Авто с ГБО — 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

TESLA Model Y — 929 ед.;

TESLA Model 3 — 520 ед.;

KIA Niro — 353 ед.;

NISSAN Rogue — 232 ед.;

HYUNDAI Kona — 231 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan — 191 ед.;

MAZDA CX5 — 189 ед.;

AUDI E-Tron Sportback — 177 ед.

FORD Escape — 153 ед.;

AUDI Q5 — 149 ед

