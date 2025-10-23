ТОП-10 самых популярных импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине
В прошлом месяце украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом пишет Укравтопром.
Напомним, что в течение сентября украинский автопарк пополнили 23,3 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 35% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 55%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто — 31%
- Гибридные — 9%;▫️
- Дизельные — 4%;
- Авто с ГБО — 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
TESLA Model Y — 929 ед.;
TESLA Model 3 — 520 ед.;
KIA Niro — 353 ед.;
NISSAN Rogue — 232 ед.;
HYUNDAI Kona — 231 ед;
VOLKSWAGEN Tiguan — 191 ед.;
MAZDA CX5 — 189 ед.;
AUDI E-Tron Sportback — 177 ед.
FORD Escape — 153 ед.;
AUDI Q5 — 149 ед
