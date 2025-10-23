Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото) Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Электромобиль Wuling Aishang A100C выходит на китайский рынок по цене от 39 800 юаней ($5600).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wuling Aishang A100C — субкомпактный электрический хэтчбек для города. Как и другие модели марки, он создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.

Габариты Wuling Aishang A100C:

длина — 3285 мм;

ширина — 1708 мм;

высота — 1550 мм;

колесная база — 1980 мм.

Китайский электрокар Wuling Aishang A100C отличается необычным дизайном с плавными формами кузова и полукруглыми фарами.

Несмотря на компактные размеры, авто является четырехместным. Объем багажника составляет 106 л в обычном состоянии и 882 л — со сложенными задними креслами. Хотя электромобиль Wuling Aishang A100C является бюджетной моделью, он получил цифровую приборную панель, центральный тачскрин и кондиционер.

