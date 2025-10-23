0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)

Технологии&Авто
26
Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)
Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)
Электромобиль Wuling Aishang A100C выходит на китайский рынок по цене от 39 800 юаней ($5600).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wuling Aishang A100C — субкомпактный электрический хэтчбек для города. Как и другие модели марки, он создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.
Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)

Габариты Wuling Aishang A100C:

  • длина — 3285 мм;
  • ширина — 1708 мм;
  • высота — 1550 мм;
  • колесная база — 1980 мм.
Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)
Китайский электрокар Wuling Aishang A100C отличается необычным дизайном с плавными формами кузова и полукруглыми фарами.
Несмотря на компактные размеры, авто является четырехместным. Объем багажника составляет 106 л в обычном состоянии и 882 л — со сложенными задними креслами. Хотя электромобиль Wuling Aishang A100C является бюджетной моделью, он получил цифровую приборную панель, центральный тачскрин и кондиционер.
Wuling выпустила бюджетный миниэлектрокар (фото)
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems