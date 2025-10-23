0 800 307 555
Samsung представила новую гарнитуру — конкурента Apple Vision Pro

Технологии&Авто
Samsung совместно с Google и Qualcomm официально запустила гарнитуру Galaxy XR — первое устройство в новой линейке Android XR. Цена нового устройства — 1800 долларов.
Компании обещают разработку целой серии устройств смешанной реальности, в частности, «умных» очков, но сейчас внимание сосредоточено именно на этой гарнитуре.
Об этом сообщает Samsung.

Что умеет новая гарнитура Galaxy XR от Samsung

Galaxy XR получила микро-OLED дисплеи с разрешением 3 552×3 840 пикселей (итого 27 мегапикселей), что почти соответствует 8K. Частота обновления варьируется между 60, 72 и 90 Гц. Поле зрения составляет 109 по горизонтали и 100 по вертикали.
На корпусе размещены две широкоугольные камеры (18 мм, f/2.0, сенсоры 6,5 МП), поддерживающие режим видеопроникновения — пользователь может видеть реальный мир в сочетании с цифровыми объектами. Камеры также снимают 3D-фото и видео. Дополнительно установлены шесть камер для «inside-out tracking» — система отслеживает движение без внешних датчиков. Она также фиксирует движения рук, являющиеся основным способом взаимодействия.
Samsung представила новую гарнитуру — конкурента Apple Vision Pro
www.bloomberg.com
Как сообщает GSM Arena, гарнитура имеет сенсор глубины, пять IMU (акселерометры и гироскопы) и датчик мерцания для более точной работы под искусственным освещением. Внутри расположены четыре камеры отслеживания глаз, позволяющие управлять взглядом и обеспечивающие распознавание радужки для авторизации.
Galaxy XR поддерживает регулировку межзрачкового расстояния (54−70 мм), оптические вставки для пользователей с очками и съемный световой экран для лучшей изоляции от внешнего света. Вес мини-гарнитуры — 545 г (без батареи), а отдельный аккумулятор весит 302 г. Разделение батареи и корпуса уменьшает нагрузку на голову.
Работает устройство на Snapdragon XR2+ Gen 2 — процессоре с на 20% более быстрым CPU и на 15% более мощным GPU по сравнению с предшественником. Он обеспечивает полноцветный видеопроход с задержкой 12 мс. В комплекте — 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.
Galaxy XR поддерживает все Android-приложения, а разработчики могут создавать собственные XR-опыты через OpenXR, WebXR и Unity. Одной из ключевых функций стала интеграция с Google Gemini — пользователь может общаться с ИИ, который «видит» то же, что и он, и помогает планировать маршруты, искать места или отвечать на вопросы об объектах вокруг. В режиме видеопроникновения достаточно обвести объект пальцем, чтобы сразу запустить поиск.
Гарнитура ориентирована на развлечения — от просмотра сериалов в виртуальном кинотеатре до одновременного показа нескольких спортивных трансляций. Есть поддержка XR-игр и проекта Adobe Project Pulsar — редактора видео в смешанной реальности, который позволяет преобразовывать 2D-кадры в 3D.
Среди других характеристик: поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, шесть микрофонов и два двухполосных динамика (высокие и низкие частоты). Аккумулятора хватает примерно на 2 часа активной работы или 2,5 часа во время просмотра 2D-видео на YouTube.
Galaxy XR уже доступна в США и Южной Корее по цене 1800 долларов. Покупатели в США получают бонусы — скидку 30% на аксессуары (кейс, контроллер, наушники Galaxy Buds3 Pro), 10% для студентов и бесплатную подписку на премиум-контент с XR-приложениями и играми. В будущем Samsung и Google планируют запустить линейку AI-очков совместно с брендами Warby Parker и Gentle Monster.
По материалам:
Телеканал 24
