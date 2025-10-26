Facebook запускает функцию, позволяющую ИИ просматривать все фото с телефона до их публикации Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Meta представила новую функцию для пользователей Facebook в США и Канаде, предоставляющую искусственному интеллекту полный доступ к фотогалерее смартфона.

Об этом пишет The Verge.

Новый инструмент будет автоматически обнаруживать «скрытые жемчужины» — снимки пользователя, которые могли остаться незамеченными среди скриншотов или случайных фото, и предлагать их редактирование или создание коллажей.

Функция работает только при условии согласия пользователя. В таком случае фотографии памяти устройства загружаются в облачное хранилище Meta, где алгоритмы анализируют их и предлагают варианты обработки. Пользователь может сохранить или поделиться результатами.

Правила, на которые пользователь должен согласиться перед активацией функции

Meta уточнила, что сам факт загрузки фото в облако не означает их использование для обучения моделей искусственного интеллекта.

По словам представительницы компании Мари Мельгизо, снимки могут быть использованы для усовершенствования ИИ только тогда, когда пользователь редактирует их с помощью инструментов Meta или публикует созданный результат в Facebook.

Компания также сообщила, что медиафайлы из фотогалереи будут храниться в облаке на постоянной основе, хотя раньше речь шла о возможности их хранения до 30 дней. Meta также подчеркивает, что данные не будут применяться для таргетированной рекламы.

В блоге Facebook отмечено, что пользователей спросят, хотят ли они позволить «облачной обработке» создавать идеи на основе их фото. В то же время не уточняется, будет ли прямо указано на возможность использования этих снимков для обучения ИИ.

По данным Meta, новая функция ориентирована на тех, кто делает много снимков, но стремится быстро улучшить их перед публикацией. Ее расширение для большего количества пользователей произойдет в ближайшие месяцы.

