Meta запускает платные версии Facebook и Instagram в Великобритании

Компания Meta Platforms Inc. вскоре запустит в Великобритании платные версии Facebook и Instagram, позволяющие пользоваться сервисами без рекламы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Стоимость подписки
В ближайшие недели жителям страны предложат выбор: остаться на бесплатной версии с рекламой или оформить подписку — £2,99 в месяц для веб-версии или £3,99 для приложений на iOS и Android.
Более дорогие тарифы на мобильных устройствах объясняются комиссиями Apple и Google в их магазинах приложений.
Meta отмечает, что новая модель должна сбалансировать соблюдение строгих европейских требований к конфиденциальности и ее ключевой источник прибыли — рекламу, обеспечившую в прошлом году 97% доходов компании.
Пользователям старше 18 лет начнут приходить уведомления о возможности подписки.
Ранее, в 2023 году, Meta запустила более дорогой вариант подписки в ЕС, однако весной 2025 года получила штраф в €200 млн за нарушение правил цифровой конкуренции.
Еврокомиссия потребовала изменить систему, и компания внесла правки, однако Брюссель продолжает настаивать на дополнительных коррекциях.
В Великобритании, где после выхода из ЕС регулирование стало более гибким, запуску уже дали «зеленый свет». Meta сообщила, что вела консультации с национальным регулятором по вопросам конфиденциальности — ICO.
