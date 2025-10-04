Meta запускает платные версии Facebook и Instagram в Великобритании 04.10.2025, 02:15 — Технологии&Авто

Meta запускает платные версии Facebook и Instagram в Великобритании

Компания Meta Platforms Inc. вскоре запустит в Великобритании платные версии Facebook и Instagram, позволяющие пользоваться сервисами без рекламы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость подписки

В ближайшие недели жителям страны предложат выбор: остаться на бесплатной версии с рекламой или оформить подписку — £2,99 в месяц для веб-версии или £3,99 для приложений на iOS и Android.

Более дорогие тарифы на мобильных устройствах объясняются комиссиями Apple и Google в их магазинах приложений.

Meta отмечает, что новая модель должна сбалансировать соблюдение строгих европейских требований к конфиденциальности и ее ключевой источник прибыли — рекламу, обеспечившую в прошлом году 97% доходов компании.

Пользователям старше 18 лет начнут приходить уведомления о возможности подписки.

Ранее, в 2023 году, Meta запустила более дорогой вариант подписки в ЕС, однако весной 2025 года получила штраф в €200 млн за нарушение правил цифровой конкуренции.

Еврокомиссия потребовала изменить систему, и компания внесла правки, однако Брюссель продолжает настаивать на дополнительных коррекциях.

В Великобритании, где после выхода из ЕС регулирование стало более гибким, запуску уже дали «зеленый свет». Meta сообщила, что вела консультации с национальным регулятором по вопросам конфиденциальности — ICO.

