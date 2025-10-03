Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила Сегодня 22:36 — Технологии&Авто

Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила

Украинские операторы мобильной связи теперь будут автоматически блокировать спам, навязчивую рекламу и потенциально мошеннические вызовы по телефону.

Чтобы избежать такой блокировки вызовов, бизнес обязан заключить договор с оператором и зарегистрировать все номера, с которых совершаются звонки. Номера нарушителей могут быть полностью заблокированы.

со 2 октября 2025 года. Такие нормы установлены постановлением Кабинета министров Украины № 761 от 25 июня 2025 г. Документ вступил в силу

При этом еще одна часть постановления вступит в силу только через год после утверждения документа, то есть летом-2026. Она касается регламентации обязанностей мобильных операторов информировать пользователей об условиях, тарифах, качестве связи и т. п.

Что изменилось со 2 октября

Постановление дало определение «злонамеренных вызовов» (включая массовые автодозвоны, записанные голосовые сообщения, нежелательные SMS/сообщения и т. п. ).

). Запрещается использование автоматических систем дозвона и рассылок прямого маркетинга без предварительного согласия абонента.

без предварительного согласия абонента. Абоненты получили право безвозмездно требовать блокировки вызовов с номеров, с которых шел спам и совершались злонамеренные вызовы.

с номеров, с которых шел спам и совершались злонамеренные вызовы. Оператор должен фиксировать техническими средствами факт рассылки спама или совершения вредоносных вызовов, а в случае их обнаружения — отправить абоненту-рассыльщику предупреждение о сокращении предоставления услуг.

фиксировать техническими средствами факт спама или совершения вредоносных вызовов, а в случае их обнаружения — о сокращении предоставления услуг. Если требования прекратить спам не будут выполнены, оператор сможет полностью заблокировать номер, с которого совершались злонамеренные звонки .

. В правилах вводится понятие аутентификация номера телефона, то есть процесс, позволяющий подтвердить, что действия действительно совершает владелец номера — это делается для контроля коммерческих вызовов и предотвращения их подделки. Также запрещается несанкционированное вмешательство в сети, включая подделку идентификаторов.

«Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет — вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже вскоре оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка», — объяснял сразу после принятия постановления министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие еще изменения ожидаются

В личном кабинете абонента мобильного оператора можно будет не только посмотреть все свои расходы, но и самостоятельно отключить контент-услуги без запроса к оператору.

Скорость интернета должна быть прописана в соглашении — то есть, если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 Мбит/с, это будет нарушением условий договора и поводом для подачи жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;

Украинцам в зоне боевых действий не будут отключать связь из-за неуплаты услуг, SIM-карты не будут блокироваться из-за неуплаты, а при первом входе в сеть должен предоставляться бесплатный пакет связи.

