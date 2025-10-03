0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила

Технологии&Авто
19
Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила
Спам-звонки теперь под запретом: в Украине заработали новые правила
Украинские операторы мобильной связи теперь будут автоматически блокировать спам, навязчивую рекламу и потенциально мошеннические вызовы по телефону.
Чтобы избежать такой блокировки вызовов, бизнес обязан заключить договор с оператором и зарегистрировать все номера, с которых совершаются звонки. Номера нарушителей могут быть полностью заблокированы.
Такие нормы установлены постановлением Кабинета министров Украины № 761 от 25 июня 2025 г. Документ вступил в силу со 2 октября 2025 года.
При этом еще одна часть постановления вступит в силу только через год после утверждения документа, то есть летом-2026. Она касается регламентации обязанностей мобильных операторов информировать пользователей об условиях, тарифах, качестве связи и т. п.

Что изменилось со 2 октября

  • Постановление дало определение «злонамеренных вызовов» (включая массовые автодозвоны, записанные голосовые сообщения, нежелательные SMS/сообщения и т. п.).
  • Запрещается использование автоматических систем дозвона и рассылок прямого маркетинга без предварительного согласия абонента.
  • Абоненты получили право безвозмездно требовать блокировки вызовов с номеров, с которых шел спам и совершались злонамеренные вызовы.
  • Оператор должен фиксировать техническими средствами факт рассылки спама или совершения вредоносных вызовов, а в случае их обнаружения — отправить абоненту-рассыльщику предупреждение о сокращении предоставления услуг.
  • Если требования прекратить спам не будут выполнены, оператор сможет полностью заблокировать номер, с которого совершались злонамеренные звонки.
  • В правилах вводится понятие аутентификация номера телефона, то есть процесс, позволяющий подтвердить, что действия действительно совершает владелец номера — это делается для контроля коммерческих вызовов и предотвращения их подделки. Также запрещается несанкционированное вмешательство в сети, включая подделку идентификаторов.
Читайте также
«Бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет — вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже вскоре оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка», — объяснял сразу после принятия постановления министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие еще изменения ожидаются

  • В личном кабинете абонента мобильного оператора можно будет не только посмотреть все свои расходы, но и самостоятельно отключить контент-услуги без запроса к оператору.
  • Скорость интернета должна быть прописана в соглашении — то есть, если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 Мбит/с, это будет нарушением условий договора и поводом для подачи жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;
  • Украинцам в зоне боевых действий не будут отключать связь из-за неуплаты услуг, SIM-карты не будут блокироваться из-за неуплаты, а при первом входе в сеть должен предоставляться бесплатный пакет связи.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems