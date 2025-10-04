0 800 307 555
Стоит ли покупать электромобиль с пробегом

Решение о приобретении подержанного электромобиля (EV) должно основываться на анализе образа жизни и ежедневных поездок водителя. Ключевым моментом является доступ к домашней зарядке. Установка устройства на 7,4 кВт позволяет подпитывать аккумулятор ночью, а использование ночных тарифов на электроэнергию существенно снижает стоимость проезда.
Аккумулятор

Считается, что среднестатистический водитель в городе проезжает около 40 км в день. Поэтому даже более старые модели EV с запасом хода 200−250 км вполне сгодятся для ежедневного использования.
Сложность возникает во время дальних поездок, хотя развитие зарядной инфраструктуры постоянно упрощает поездки. Но важно помнить, что в подержанном авто реальный запас хода будет меньше, чем заявленные производителем цифры.
Наибольшее беспокойство вызывает состояние аккумулятора — самого дорогого компонента, составляющего до 40% стоимости электрокара.
Литий-ионные батареи со временем деградируют, теряя емкость. Скорость этого процесса зависит от ряда факторов: способа зарядки, климата, условий хранения и стиля вождения.
Лучше всего для долговечности аккумулятора — регулярная зарядка переменным током (AC) низкой мощности, в идеале до 80% емкости.
Частое использование быстрых зарядных устройств постоянного тока (DC), особенно до 100%, ускоряет деградацию. Так же вредно оставлять автомобиль надолго с полностью разряженной или заряженной батареей.
Перед покупкой следует проверить состояние аккумулятора (State of Health, SoH). Некоторые модели отображают этот показатель в мультимедийной системе, другим требуется диагностика в авторизованном сервисном центре.
Во время тест-драйва следует обратить внимание на стабильность показателя запаса хода и скорость разряда. Резкое падение запаса хода или нестабильное поведение индикатора свидетельствуют о проблемах с элементами батареи.

Гарантия и проверка

Большинство подержанных EV имеют заводскую гарантию на аккумулятор. Обычно она составляет 8 лет или 160 000 км пробега с сохранением вместимости не менее 70% от начальной. Следует убедиться, что автомобиль обслуживался в соответствии с условиями гарантии.
Помимо тягового аккумулятора, электромобили имеют 12-вольтовый аккумулятор для питания вспомогательных систем. Его неисправность, хоть и недорогая в ремонте, может обездвижить авто. Необходимо проверить его состояние, особенно если автомобилю более трех лет.
Электромобили, которые использовались в городе, часто имеют повреждения дисков и подвески.
Высокий крутящий момент приводит к быстрому износу шин (особенно на ведущей оси), поэтому их состояние следует тщательно проверять.
Также осмотрите тормоза — из-за рекуперации они используются реже, но требуют периодического обслуживания (например, чистки суппортов).
Во время тест-драйва выключите музыку и кондиционер, чтобы выявить нежелательные шумы в тихом салоне (скрипы панели, шумы от уплотнителей).
