В продажу поступил новый Volvo XC70 2025 (фото)
Volvo XC70 четвертого поколения начали продавать в Китае. Регулярная цена составляет от 416 900 до 496 900 юаней ($57 300 — 68 400), однако первую партию авто предложили по цене от 269 900 до 349 900 юаней ($37 000 — 48 200).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Volvo XC70 претерпел кардинальные изменения, ведь теперь это не универсал повышенной проходимости, а семейный кроссовер.
Шведский автопроизводитель отказывается от универсалов. Граненый дизайн с тонкими Т-образными фарами выдержан в духе старшего брата Volvo EX90.
Габариты Volvo XC70 2025:
- длина — 4815 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1650 мм;
- колесная база — 2895 мм.
В салоне установили двухспицевой руль, цифровую приборную панель и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло.
Более дорогие версии получили панорамную крышу, электропривод сидений, систему полуавтономного движения и акустику Harman Kardon с 23 динамиками.
Кроссовер Volvo XC70 предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Мощность переднеприводного варианта составляет 318 л. с., а полноприводный — 460 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.
Средний расход топлива составляет 5,8−6,5 л/100 км. На выбор предлагают батареи емкостью 21,2 и 39,6 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 116 и 212 км соответственно. В общей сложности на бензине и электротяге кроссовер способен преодолеть более 1200 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 23 минуты.
