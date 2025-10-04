Instagram тестирует новый интерфейс с приоритетом на Reels Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

Instagram приступил к тестированию нового интерфейса, где главной страницей приложения становится вкладка Reels. Первые изменения получили пользователи в Индии и Южной Корее.

Об этом пишет TechCrunch.

Что изменилось

В новом дизайне Stories остаются в верхней части экрана, но кнопка сообщений переносится на центральную панель навигации.

Вкладка Reels занимает второе место, а рядом с ней появляется вкладка Following с тремя опциями отображения ленты: All (рекомендованные посты и Reels от подписанных аккаунтов), Friends (контент от друзей) и Latest (новейшие публикации). Переключение между вкладками осуществляется свайпами.

Meta сообщила, что редизайн тестируется ограниченным кругом пользователей, но со временем он может стать доступным глобально.

Кстати, по данным компании, Instagram пересек отметку в 3 млрд активных пользователей в месяц, а значительную часть роста обеспечивает именно формат коротких видео, которые ежедневно пересылают 4,5 млрд раз в разных сервисах Meta.

