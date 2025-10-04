Realme выпустил новые смарт-часы: особенности модели (фото)
Realme расширила линейку своих умных часов и подготовила к выпуску новую модель Realme Watch 5. В начале месяца она появилась в утечках, а теперь доступна на официальном сайте компании с полным перечнем характеристик.
Об этом пишет gsmarena.
Часы получили 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей прямоугольной формы с разрешением 390×450 пикселей (плотность пик селей 302 ppi).
Панель обеспечивает частоту обновления 60 Гц и максимальную яркость 600 нит. Это должно сделать удобным использование часов даже под прямым солнечным светом.
Realme Watch 5 поддерживает 108 спортивных режимов, обладает датчиком сердечного ритма, а также может вести мониторинг уровня кислорода в крови (SpO₂).
В смарт-часы встроен модуль навигации GPS и GNSS, есть также функция бесконтактных платежей через NFC.
Корпус обеспечивает степень защиты по стандарту IP68, что означает защищенность от пыли и кратковременное погружение в воду. Но плавать с ними не стоит.
Новинка получила аккумулятор емкостью 460 мАч, которого хватает на 14 дней автономной работы без подзарядки.
Устройство работает на собственном программном обеспечении Realme, а не на Google Wear OS, обычно требует больше энергии. Производитель предлагает к часам более 300 циферблатов на выбор.
Новые смарт-часы Realme Watch 5 уже доступны для предварительного заказа в Европе по цене €69,99. Он предлагается в цветах Black и Titanium. Ближайшей датой доставки указано 3 ноября.
