Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов

Фондовый рынок
Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов
Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов
Компания Huawei впервые заняла первое место в мире по объему поставок «умных» часов во втором квартале 2025 года, опередив Apple.
Об этом сообщает Counterpoint Research.

Что этому способствовало

Это стало возможным благодаря 52% годовому росту продаж Huawei и активному развитию китайского рынка, обеспечившему три четверти от общего объема поставок бренда.
Глобальный рынок смартчасов вырос на 8% г/г после пяти кварталов падения, происходившего с начала 2024 года.
Основными двигателями восстановления стали китайские производители — Huawei, Xiaomi и Imoo.
Эксперты отмечают, что успех Huawei обеспечил широкий модельный ряд в среднем и премиум-сегменте, конкурентные цены и интеграцию с экосистемой смартфонов компании.
Кроме того, бренд постепенно расширяет присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В то же время поставки Apple снижаются уже седьмой квартал подряд, хотя компания продолжает сохранять первенство в сегменте премиальных часов благодаря лояльности пользователей iOS.
Среди других игроков рынка Xiaomi укрепила позиции в бюджетном сегменте, в то время как Imoo сохранила лидерство на рынке детских смарт-часов.
Samsung зафиксировала 3% падения поставок, что эксперты объясняют ожиданиям потребителей новых моделей, которые должны появиться в третьем квартале 2025 года.
