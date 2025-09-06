Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов Сегодня 03:03 — Фондовый рынок

Huawei впервые обогнала Apple по поставкам «умных» часов

Компания Huawei впервые заняла первое место в мире по объему поставок «умных» часов во втором квартале 2025 года, опередив Apple.

Об этом сообщает Counterpoint Research.

Что этому способствовало

Это стало возможным благодаря 52% годовому росту продаж Huawei и активному развитию китайского рынка, обеспечившему три четверти от общего объема поставок бренда.

Глобальный рынок смартчасов вырос на 8% г/г после пяти кварталов падения, происходившего с начала 2024 года.

Основными двигателями восстановления стали китайские производители — Huawei, Xiaomi и Imoo.

Эксперты отмечают, что успех Huawei обеспечил широкий модельный ряд в среднем и премиум-сегменте, конкурентные цены и интеграцию с экосистемой смартфонов компании.

Кроме того, бренд постепенно расширяет присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время поставки Apple снижаются уже седьмой квартал подряд, хотя компания продолжает сохранять первенство в сегменте премиальных часов благодаря лояльности пользователей iOS.

Среди других игроков рынка Xiaomi укрепила позиции в бюджетном сегменте, в то время как Imoo сохранила лидерство на рынке детских смарт-часов.

Samsung зафиксировала 3% падения поставок, что эксперты объясняют ожиданиям потребителей новых моделей, которые должны появиться в третьем квартале 2025 года.

