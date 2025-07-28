Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото) — Finance.ua

Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото) Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)

Кроссовер Aito M 8 от Huawei получил электрические модификации. Он должен поступить в продажу в Китае с августа по цене от 378 000 юаней ($52 000), то есть будет несколько дороже гибридной версии, которая дебютировала ранее.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Электромобиль Huawei Aito M 8 — 5,2-метровый шестиместный кроссовер, в дизайне которого преобладают плавные линии. От плагин-гибрида он отличается дизайном передней части и несколько иными фонарями.

В салоне Aito M 8 установлено три экрана на передней панели. Кресла первого и второго рядов имеют электропривод и подогрев, а за доплату доступен телевизор для задних пассажиров. Разумеется, мультимедиа, программное обеспечение и систему полуавтономного движения разработали специалисты Huawei.

Электрокроссовер Aito M 8 EV предлагают в 304-сильной заднеприводной и 519-сильной полноприводной модификациях. Обе они оснащены батареей CATL емкостью 100 кВт∙ч, а запас хода достигает 705 км. 800-вольтная архитектура обеспечивает быструю зарядку.

Фокус По материалам:

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