Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото) — Finance.ua
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Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)

Технологии&Авто
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Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
Кроссовер Aito M8 от Huawei получил электрические модификации. Он должен поступить в продажу в Китае с августа по цене от 378 000 юаней ($52 000), то есть будет несколько дороже гибридной версии, которая дебютировала ранее.
Об этом сообщает CarNewsChina.
Электромобиль Huawei Aito M8 — 5,2-метровый шестиместный кроссовер, в дизайне которого преобладают плавные линии. От плагин-гибрида он отличается дизайном передней части и несколько иными фонарями.
Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
В салоне Aito M8 установлено три экрана на передней панели. Кресла первого и второго рядов имеют электропривод и подогрев, а за доплату доступен телевизор для задних пассажиров. Разумеется, мультимедиа, программное обеспечение и систему полуавтономного движения разработали специалисты Huawei.
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Huawei представила семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
Электрокроссовер Aito M8 EV предлагают в 304-сильной заднеприводной и 519-сильной полноприводной модификациях. Обе они оснащены батареей CATL емкостью 100 кВт∙ч, а запас хода достигает 705 км. 800-вольтная архитектура обеспечивает быструю зарядку.
По материалам:
Фокус
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