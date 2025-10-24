Производитель истребителей Gripen увеличил доходы Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Шведская оборонная компания Saab сообщила о росте операционной прибыли в третьем квартале на 16% и повысила прогноз продаж за весь год на фоне стремительного роста военных расходов.

Об этом сообщает Reuters.

Операционная прибыль производителя истребителей Gripen составила 1,37 млрд крон (145,5 млн долларов) против 1,19 млрд крон годом ранее и среднего прогноза в 1,38 млрд по результатам опроса аналитиков LSEG, при органическом росте продаж на 18%.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100−150 истребителей Gripen серии Е.

Истребители сейчас начинают производиться, и это позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, — говорил премьер Швеции.

Економічна Правда По материалам:

