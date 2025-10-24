OnePlus разрабатывает смартфон с батареей 8000 мАч
Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал в социальной сети Weibo сведения о неанонсированном смартфоне OnePlus. Устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и батарею емкостью более 8000 мАч. Название модели и ее позиционирование в продуктовой линейке производитель пока не раскрывает.
Согласно утечке, смартфон оборудуют экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. В качестве платформы выступит чипсет Snapdragon 8 Gen 5, коммерческий запуск которого намечен на четвертый квартал текущего года. Источник указывает, что производительность этого процессора окажется выше по сравнению со Snapdragon 8 Elite, устанавливаемым в модель Ace 6. При этом Snapdragon 8 Gen 5 представляет собой отдельную платформу, отличную от флагманского Snapdragon 8 Elite Gen 5, применяемого OnePlus 15.
Батарея нового аппарата превзойдет по емкости элементы питания современных устройств бренда. OnePlus 15 комплектуется аккумулятором на 7300 мАч, модель Ace 6 имеет батарею на 7800 мАч. Заявленная емкость более 8000 мАч сделает смартфон рекордсменом среди продукции компании по этому параметру.
Выход устройства запланирован на конец года, что коррелирует с появлением процессора Snapdragon 8 Gen 5 на рынке. Вероятно, аппарат войдет в первые коммерческие товары данной платформы. Предполагается, что смартфон может пополнить субфлагманскую серию Ace, ориентированную на китайский рынок. Презентация моделей OnePlus 15 и Ace 6 в Китае намечена на 27 октября.
