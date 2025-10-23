lifecell меняет тарифные планы с ноября: что изменится Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Компания ООО «Лайфселл», предоставляющая электронные коммуникационные услуги под торговой маркой lifecell, сообщает об изменениях в условиях предоставления услуг в некоторых тарифных планах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Что изменится

Начиная с 1 ноября 2025 года, тарифные планы «VIP ULTRA» послеоплата, «SMS Мир», «Партнер 190», «Партнер 250», «Бизнес Старт», «Бизнес Старт» послеоплата, «Бизнес Свобода», «Бизнес Свобода» 169″, «Бизнес плюс 169» послеоплата и продление обслуживания корпоративных абонентов будут закрыты.

Обслуживание абонентов вышеупомянутых тарифных планов будет продолжено на условиях и тарифах согласно Таблице № 1.

Изменяется стоимость пакета услуг, пакет услуг и название тарифных планов согласно таблице, приведенной ниже:

